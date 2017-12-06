Сборку электрокроссовера BMW iX3 наладят в КНР

В рамках Пекинского автосалона был представлен прототип первого электрического кроссовера BMW iX3, ознаменовавшего начало новой эры в истории баварского бренда. BMW подготовилась к массовому наступлению на авторынок, сделав ставку на гибридные и электрические автомобили.

Выпуск серийного электрического кроссовера запланирован на 2020 год, а конкуренцию ему составят Jaguar I-Pace и готовящийся к выходу Audi E-Tron. Новый электрокар построят на платформе CLAR, созданной для совместимости с гибридными и электрическими агрегатами.

Прототип BMW iX3 обустроили 270-сильным полностью электрическим двигателем, который питается от блока батарей емкостью в 270 кВт/ч. Дальность хода электрокара составит 400 км, зарядить батареи можно за 30 минут при помощи быстрой зарядки.

К 2025 году BMW выпустит около 12 электромобилей. В список таких машин попали BMW iX3, BMW iNext, BMW i4 и электрохэтчбек MINI. Также конструкторы создадут беспилотный автомобиль четвертого и пятого уровня, который не предполагает вмешательства человека при езде.