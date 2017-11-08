Кроссовер DS 7 Crossback приедет в Россию с двумя моторами

В течение года в России должен появиться премиальный кроссовер DS 7 Crossback. Автомобиль получит для РФ два мотора. Накануне французы рассказали о двигателях и о некотором оснащении, предназначенном отечественной версии паркетника.

В России силовая линейка кроссовер DS 7 Crossback будет представлена 1,6-литровой бензиновой установкой ТНР тягой 150 л.с., а также 2-литровым дизельным мотором BlueHDi отдачей 177 л.с. Для агрегатов предусмотрена 8-АКПП, передающая крутящий момент на передний привод. Европейским клиентам автомобиль предлагается с дизельной установкой 1.5 DVR. В будущем кроссовер получит полноприводную модификацию с гибридной силовой установкой, но в РФ она вряд ли появится.

Для базового DS 7 Crossback предусмотрены светодиодная оптика, противотуманные фонари, «антибукс», ESP, кондиционер, боковые зеркала с электрической регулировкой, датчики парковки и давления в шинах и система ЭРА-ГЛОНАСС. Также в машине имеются подогреваемые сидения, круиз-контроль, мультимедийная установка с навигатором, климатическая установка, боковые эйрбэги.

Рублевый ценник на кроссовер DS 7 Crossback пока не озвучивается. Во Франции автомобиль продается минимум за 31,2 тысячи евро (2,3 миллиона рублей).