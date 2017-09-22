На российском автомобильном рынке появится Geely Atlas с турбодвигателем

В сети появилась информация, что осенью текущего года на российском автомобильном рынке появится новая версия кроссовера Geely Atlas. Модель получит бензиновый 4-цилиндровый турбированный мотор, объем которого составит 1,4 литра.

В конце февраля 2018 года, паркетник выйдет на автомобильный рынок России с 2-литровым атмосферным мотором, способным генерировать 139 лошадиных сил. Также будет предложен вариант с 2,4-литровым «атмосферником», мощностью 149 л.с.

Информации о турбированном двигателе для российского авторынка пока не предоставляется. В Китае Geely Atlas предлагается с моторами, объем которых составляет 1,8 литра, а мощность – 163 и 184 л.с. В качестве трансмиссии – 6-ступенчатая механическая и автоматическая КПП. Предложен как полный, так и передний привод.

По неофициальным данным, Geely Atlas будет оснащен системой кругового обзора, светодиодной оптикой, а также круиз-контролем. Стоимость паркетника составит 1 029 990 в базовой комплектации, и 1 389 990 за самый укомплектованный автомобиль.