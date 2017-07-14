Ford возродит название Maverick для нового кроссовера

Американцы не делали официального заявления на этот счет, однако накануне в патентном офисе в США компания Ford зарегистрировала наименования Timberline и Maverick, на что обращает внимание портал Car and Driver. Журналисты полагают, что этими названиями будут именоваться новые кроссоверы производителя.

В 70-е годы прошлого века американцы выпускали компактную заднеприводную модель, которая назвалась Ford Maverick. Кроме того, так в начале 2000-х годов так именовалась машина марки, которая вне североамериканского рынка продавалась как кроссовер Escape первого поколения.

Ранее сообщалось, что в компании Ford рассматривается возможность возрождения внедорожника Bronco. Его преемник должен появиться в 2020 году, о чем американцы сообщили в январе в Детройте.

Новый Ford Bronco должен получить модернизированную платформу пикапа Ranger и алюминиевый кузов. Ожидается, что автомобиль будет оснащаться 2,7-литровым бензиновым мотором EcoBoost V6 тягой примерно в 330 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Кроме того, есть вероятность, что машина получит дизельную и гибридную модификации.