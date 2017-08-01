Коллекционер украсил свою гостинную суперкаром Pagani

Пабло Перес, который является известным автогонщиком и страстным собирателем итальянских суперкаров бренда Pagani, установил в центре гостиной своего дома вертикальную стойку с карбоновой Zonda Revolucion. Такое изображение довольно быстро появилось на просторах интернета.

Как сообщают в СМИ, представленная инсталляция является всего лишь полноразмерный макетом суперкаром от Pagani, выполненном из углепластика и не имеющим никаких механических узлов и агрегатов. Но в одном из комментариев, размещенных под фотографией инсталляции сообщается, что раньше это был реальный суперкар Pagani Zonda Revolucion.

В моторном отсеке итальянского суперкара разместился 12-цилиндровый атмосферный мотор объемом 6,0 литра с отдачей 800 л.с. Он работает в тандеме с 6-диапазонной секвентальной трансмиссией. До первой «сотни» машина разгоняется за 2,5 секунды при предельной скорости в 350 км/ч. На рынке за суперкар придется отдать 4 500 000 долларов или 279 600 000 рублей.