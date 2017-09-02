PSA обустроит Opel Grandland X новым экономичным мотором

Автоконцерн PSA предоставил бренду Opel дизельный силовой агрегат, который устанавливают на Peugeot 3008. Мотор объемом 1,5 литра установят на кроссовер Opel Grandland X, который по сути является тем же 3008.

Представители компании Opel сообщили, что теперь кроссовер Grandland X можно приобрести с дизельной силовой установкой объемом 1,5 литра и отдачей в 130 лошадиных сил при крутящем моменте в 300 Нм. Мотор, который приводил в движение Peugeot 3008, предоставил концерн PSA.

В паре с новым двигателем все также будут предлагать механическую КПП на шесть ступеней и вариатор на восемь. При этом, в зависимости от трансмиссии будет меняться расход топлива двигателя. С механикой кроссовер Opel Grandland X будет потреблять от 4,1 до 4,2 литров дизеля, а с «роботом» – от 3,9 до 4,0 литров.

Благодаря новому дизельному двигателю от PSA, компания ожидает увеличения продаж кроссовера Opel Grandland X. Причиной такого оптимизма является большая производительность (ранее составляла 120 лошадиных сил), а также меньший расход топлива.