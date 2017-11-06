Jeep собрал последний внедорожник Wrangler JK Rubicon Unlimited

С конвейера компании Jeep сошел последний внедорожник Wrangler JK третьего поколения. Четырехдверный Rubicon Unlimited стал последним выпущенным автомобилем серии.

В первый раз публика увидела Wrangler JK на презентации в 2016 году. Jeep выпускал как традиционный трехдверный вариант, так и четырехдверную модель. Автолюбители сначала не оценили новую четырехдверную модификацию автомобиля.

Сменить JK пришла модель нового поколения – JL. От предшественника осталась та же рамная конструкция. Для того, чтобы уменьшить вес новой модели, разработчики решили выполнить кузов из алюминия. Так удалось уменьшить массу внедорожника на 90 килограмм.

Под капот автомобиль получил 4-цилиндровый мотор, способный генерировать 272 лошадиные силы, работая с 6-скоростной механической трансмиссией. Предлагается также силовая установка с 6-цилиндровым бензиновым агрегатом мощностью 285 лошадиных силы с 8-скоростной автоматической КПП, а также с 3-литровый дизельный мотор.