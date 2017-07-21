"АвтоВАЗ" уходит в плановый корпоративный отпуск

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о своем плановом уходе в корпоративный отпуск, который продлится с 3 по 10 мая 2018 года. Отмечается, что на каникулы также отправляют штат автозавода «Лада Ижевск».

Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя. Во время каникул на заводах «АвтоВАЗ» специалисты проведут текущую модернизацию оборудования и необходимые ремонтные работы. Начиная с 14 мая 2018 года автогигант приступит снова к производству машин.

На сегодняшний день машиностроитель подготовил достаточный складской запас авто LADA. Благодаря этому не будет недостатка машин в автоцентрах российского бренда LADA.

Раньше СМИ сообщали, что в минувшем году «АвтоВАЗ» уже отправлял персонал в корпоративный отпуск на Новый год до 9 января, на каникулы со 2 по 8 мая и на летние каникулы с 24 июля по 13 августа. С 20 февраля текущего года «АвтоВАЗ» перешел на 5-дневную рабочую неделю.