В сети опубликовали первое фото Volkswagen Neo

В сети опубликовали первое изображение авто Volkswagen, которое, по мнению экспертов, представляет новый электромобиль Volkswagen Neo. Кроме того, эксперты отмечают, что на снимке представлена серийная версия.

Новый электрокар Volkswagen назвали Neo. Модель получила ряд дизайнерских и технических решений ранее представленного концепт-кара I.D и была построена на платформе MEB. Набор литий-ионных батарей установили в полу машины. Аккумуляторы обеспечат 400-600 километров хода без подзарядки.

Другой информации о новинке Volkswagen Neo нет, однако стоит отметить, что концепт-кар был оснащен электромотором производительностью 169 «лошадей» и позволял разгоняться автомобилю до 160 км/ч. Новый электрокар Volkswagen Neo намерены предлагать по цене от 25 000 евро или 1,9 млн рублей, однако позднее цена может измениться.