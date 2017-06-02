В России на 50,5% упал спрос на автомобили Maserati в первом квартале

Итальянская премиальная марка Maserati по итогам первых трёх месяцев 2018 года продала на авторынке России 55 автомобилей. Как отметили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», данный результат на 50,5% хуже, чем в первом квартале прошлого года.

Аналитики объяснили столь резкое падение российских продаж Maserati высокими показателями, зафиксированными в январе-марте минувшего года. Отметим, что тогда итальянскому бренду удалось реализовать 111 машин, в основном благодаря началу продаж кроссовера Maserati Levante, спрос на который превысил ожидания.

Любопытно, что данная модель обеспечивает львиную долю продаж компании на российском рынке. С начала текущего года по март включительно россияне приобрели 52 экземпляра Maserati Levante. Кроме того, дилеры реализовали два спортивных седана Quattroporte и один седан бизнес-класса Ghibli.

Чаще всего автомобили итальянской марки традиционно приобретали жители Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга.