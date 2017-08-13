Volkswagen создал новый дизельный мотор

Немецкий автоконцерн Volkswagen продемонстрировал новую дизельную силовую установку, которую получат все бренды производителя. Главной особенностью мотора стал низкий расход топлива в каждом из режимов.

Новый дизельный двигатель Volkswagen принадлежит семейству ЕА288, имеет рабочий объем 2.0 литра и производительность в 136-204 лошадиные силы. Двигатель работает вместе со стартер-генератором 12 В и блоком литий-ионных батарей, которые подзаряжаются.

Согласно заявлению компании Volkswagen, новинка потребляет мало топлива в каждом из циклов езды. Эффективность двигателя была улучшена за счет оптимизации потребления дизеля. Кроме того, новый силовой агрегат оснастили большим сажевым фильтром.

Дизельный мотор Volkswagen получат автомобили Audi с продольным расположением двигателей, а также машины Skoda и Seat, которые были разработаны на платформе платформой MQB.