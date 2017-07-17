Илон Маск может уйти с поста директора Tesla летом 2018 года

На страницах зарубежных авторитетных изданий обнародовали сведения о том, что известный всему миру Илон Маск может оставить свой пост в американской компании Tesla. Грядущим летом совет директоров намерен принять новую стратегию развития, что предусматривает назначение гендиректором нового независимого человека.

Такая инициатива принадлежит калифорнийцу Джинге Цзао, который считает, что смена руководства положительно скажется на работе автопроизводителя. Сообщается, что правление Tesla пока не собирается проводить никаких перестановок и изменений внутри самой компании.

В правлении Tesla заявляют, что они поддерживают Илона Маска, так как под его руководством компания достигла значительных успехов. Маск является создателем машиностроительной фирмы и правление не видит препятствий не поддерживать его в будущем. Стоит сказать, что Илон Маск возглавляет Tesla с 2004 года.