Эксперты назвали наиболее популярные автобренды в Москве

Эксперты проанализировали рынок и разработали рейтинг наиболее востребованных автобрендов на московском авторынке. При создании рейтинга за основу специалисты взяли те объемы продаж, зафиксированные в первом квартале 2018 года.

Наибольшее число продаж пришлось на японский бренд Honda, дилеры которого за первые три месяца этого года смогли сбыть 261 своих авто, что на 151% выше показателей годичной давности. Второе место досталось другой японской марке Mitsubishi, количество проданных авто такого бренда достигло 1 279 автомобилей, что на 108% больше результатов такого же периода минувшего года.

В ТОП-3 попал китайский машиностроительный бренд Lifan (269 штук, +101%). В первой пятерке рейтинга самых популярных в российской столице марок расположились британские MINI (303 ед., +58,6) и «японцы» Subaru (370 шт., +55%).