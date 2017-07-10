Автопарк из 16 спорткаров Chevrolet Corvette продадут на аукционе

На аукционе Mecum в мае продадут эксклюзивную коллекцию машин, состоящую из 16 пейс-каров Chevrolet Corvette Indy 500. Главной спецификой данных машин выступает тот факт, что они 2013, 2014, 2015 и 2017 годов выпуска и никогда не появлялись в свободной продаже.

Обладатель названной коллекции получил разрешение от представителей Indianapolis Motor Speedway и популярного американского бренда Chevrolet на разработку их копий. На торги выставят все авто от Chevrolet, выпущенные в период с 1978 по 2017 годы. В списке числятся один Chevrolet Corvette C3, два Chevrolet Corvette C4, пять Chevrolet Corvette C5, пять Chevrolet Corvette C6 и три Chevrolet Corvette C7.

Первоначально американские спорткары будут продавать с одного лота. Если никто не изъявит желание купить такие машины, то спорткары должны распродать по отдельности. Отмечается, что коллекцией владеет Кит Буссе, который считается знаменитым коллекционеров авто и активным участником клуба обладателей Chevrolet Corvette. Свою коллекцию мужчина собирал в течение нескольких десятков лет.