В России улучшены условия лизинговых программ Nissan и Datsun

Специалисты японской машиностроительной компании Nissan разработали лучшие условия финансирования лизинговых программ для своих корпоративных клиентов. Об этом сообщает пресс-центр автопроизводителя.

В соответствии с полученной информацией, с 9 апреля текущего года процентные ставки по программам Nissan Лизинг и Datsun Лизинг уменьшены на два процентных пункта. Используя данную программы, корпоративные покупатели могут купить в лизинг любое авто из линейки Nissan и Datsun на срок от 1 года до 5 лет с первым взносом от 10% до 49%.

В том числе клиентам доступна схема 0% Удорожания при первом платеже от 20% сроком на 1 год. Следовательно, ежемесячный взнос на кроссовер Nissan Qashqai достигнет отметки в 13 270 рублей, а на внедорожник Nissan X-Trail составит 16 750 рублей. За седан Datsun on-DO придется отдать около 5 700 рублей.

Ранее эксперты «АВТОСТАТ» сообщали, что за первый квартал нынешнего года в России продали 180 84 авто Nissan (+3%). Российские продажи Datsun составили 5 531 автомобиль (+16%).