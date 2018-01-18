Новый лимузин Путина из "Кортежа" сфотографировали в московской пробке

Жители Москвы лицезрели в пробке лимузин проекта «Кортеж». Машина перевозилась другим автомобилем. При этом транспортное средство было замаскировано камуфляжем.

Фотографии лимузина проекта «Кортеж» показало издание Drom.ru. Куда направлялся автомобиль с лимузином «Кортеж» неизвестно. На то, что москвичи запечатлели именно лимузин Путина, указывают характерные черты транспортного средства, а также фирменные колесные диски. На сайте Drom.ru отмечено, что машина будет выпускаться как в обычном исполнении, так и в бронированной версии.

До сих пор не озвучивается дата презентации лимузина Путина. Ранее СМИ информировали, что транспортное средство задействуют в церемонии инаугурации президента России 7 мая. Позже стало известно, что сценарий мероприятия поменялся, и в нем будет использован другой автомобиль для главы государства.

По последним данным, моторный отсек президентского лимузина проекта «Кортеж» занимает турбированный агрегат с 12 цилиндрами. Производительность двигателя составляет 850 лошадиных сил. Седан проекта «Кортеж» получит 250-сильную рядную «четверку».

Реализация проекта «Кортеж» началась в 2012 году. В его рамках создаются лимузин, седан, внедорожник и фургон для первых лиц. В разработку перечисленных машин инвестировано порядка 12,4 миллиарда рублей.