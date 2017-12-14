В Пекине представили настоящий внедорожник Nissan Terra

В рамках Пекинского автосалона презентовали новый японский рамный внедорожник Nissan Terra, оборудованный полным приводом. Новинка будет доступна в КНР в шести версиях, однако салон будет рассчитан только на пять пассажиров.

Nissan Terra построили на базе пикапа Nissan NP 3000/Navara. В КНР новинку предлагают с 2,5-литровым бензиновым двигателем с производительностью 181 лошадиную силу. На иных рынках внедорожник может появиться с 2,3-литровым агрегатом с мощностью 163 и 190 «лошадок». Они работают в паре с 6-диапазонной МКПП и 7-скоростной АКПП.

Как уже упоминалось, в Поднебесной внедорожник предложат только в 5-местном варианте, но в других странах могут предложить и вариант на 7 мест. В списке функций стоит выделить светодиодные фары, бесключевой доступ, кнопочное зажигание, панорамный верх, мультимедийную установку с 7-дюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль и несколько систем безопасности для водителя.

Стандартная версия Nissan Terra обойдется приблизительно в 1 700 000 рублей. Наиболее дорогая модификация авто будет стоить 2 400 000 рублей. Nissan Terra поборется за клиентов с Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport и Ford Everest.