Умер разработчик легендарного внедорожника "Нива" Валерий Доманский

На страницах российских специализированных порталов появилась информация о том, что в возрасте 77 лет ушел из жизни Валерий Иванович Доманский. Он является одним из разработчиков легендарного российского внедорожника «Нива».

Отмечается, что Доманский больше 50 лет своей жизни посвятил развитию российской автомобильной индустрии. Вместе с бывшим главным инженером «АвтоВАЗ» Петром Прусовым Доманский разрабатывал довольно уникальный для того времени внедорожник LADA 4X4. Люди, близко знакомые с Доманским, свидетельствуют о его неиссякаемой творческой энергии. Благодаря его усилиям появился эксклюзивный прототип ВАЗ-2112 «Река», на который поступил заказ из Минобороны, но проект не был реализован.

Другая разработка покинувшего этот мир конструктора - Chevrolet Niva 2123, которая в настоящее время выпускается СП GM-АвтоВАЗ и пользуется популярностью в РФ и за границей. Доманский являлся главным инженером такого проекта и позже обновлял внедорожник. Chevrolet Niva стал настоящим внедорожником, оснащенным межосевым дифференциалом и понижающей передачей.