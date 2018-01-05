Названы победители премии «Автомобиль года в России – 2018»‍

Эксперты назвали результаты конкурса «Автомобили года-2018» по 23 классам и четырем категориям в соответствии с итогами 3-месячного опроса. В голосовании приняли участие 1 068 215 автолюбителей.

В сегменте ситикаров победителем выступил корейский KIA Picanto, а в сегменте компактных машин первенство завоевал российский LADA Vesta/SV. В среднем классе небольших машин победу одержал Ford Focus, а в сегменте средних моделей лидером стал Hyudai Sonata. В бизнес-сегменте премию получили баварский BMW 5 Series, в классе представительских авто - Mercedes-Benz S-Class, а в классе люксовых автомобилей - Mercedes-Maybach S-Class.

Интересно, что американский Chevrolet Camaro стал лучшим среди машин своего сегмента, а немецкий Audi R8 Coupe признан наилучшим среди премиальных купе. KIA Stinger стал лидером в классе грантуреров, а в сегменте кабриолетов и родстеров лидирует Porsche 718 Boxster. В классе универсалов лучшим назвали LADA Vesta SW Cross, а лучшими внедорожниками назвали Subaru XV, Skoda Kodiaq, Toyota Land Cruiser, Range Rover и Mitsubishi L200.

Лучшим минивэном признали Volkswagen Multivan, а самым лучшим компактвэном назван Volkswagen Caddy. LADA Largus лидирует в классе мини-фургонов, Ford Transit Custom - в сегменте легких фургонов, а Volkswagen Crafter - в классе фургонов. В особой номинации KIA Stinger признал лучшим среди новых автомобилей, LADA стала фаворитом среди бюджетных машин, а самой узнаваемой поднебесной маркой назвали Chery.