В Россию приехал электрический гиперкар Rimac C_Two за 131 млн рублей

В России начался прием заказов на хорватский электрический гиперкар Rimac C_Two. Продажей экстремального автомобиля в РФ будет заниматься Electric Motors Club. В компании сообщили, что стоимость машины составляет 131 724 600 рублей.

Общественность познакомилась с гиперкаром Rimac C_Two на мартовском мотор-шоу в Женеве. Основой для автомобиля послужил карбоновый монокок. Машина оснащена двухрычажной подвеской с регулируемыми амортизаторами с электронным управлением. Каждая ось гиперкара вращается одним электродвигателем. В общем мощность силовой установки новинки составляет 1 914 л.с. и 2 300 Нм крутящего момента. Машина комплектуется особой одноступенчатой трансмиссией.

До 100 км/ч гиперкар Rimac C_Two разгоняется за 1,85 с. Это на 0,05 с быстрее, чем у Tesla Roadster. До 160 км/ч машина разгоняется за 4,5 с. Максимальная скорость автомобиля достигает 415 км/ч. Моторы модели Rimac C_Two получают энергию от литий-ионных батарей емкостью 120 кВт-ч. Они обеспечивают автомобилю запас хода в 650 км. Функция быстрой зарядки позволяет наполнить аккумуляторы энергией на 80% за полчаса.

Рублевый ценник гиперкара Rimac C_Two указан без учета таможенных пошлин, налогов и доставки. Всего хорваты намерены собрать 150 таких автомобилей.