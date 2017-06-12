В сети показали новые кроссоверы Opel Adam X и Mokka X

Автомобили SUV-сегмента считаются наиболее доходным классом для многих машиностроителей, и аналитики Opel прекрасно знают об этом, и потому в последние годы в модельном ряду немецкого бренда появились Opel Crossland X и Opel Grandland X. Наряду с этим инженеры марки обновляют старшие модели, если судить по шпионским фото нового Opel Mokka X.

На страницах специализированного портала Motor1 обнародовали рендеры кроссоверов Opel Adam X и Opel Mokka X, предназначенных для городской среды. Если выпуск флагмана Opel Monza X одобрят, то новинку разработают с использованием EMP2.

Кроссоверы Opel Crossland X и Opel Grandland X уже можно назвать Peugeot 3008 и Peugeot 5008, следовательно так было показано ориентировочное будущее Opel Adam X и Opel Mokka X. Несмотря на то, что некоторые модели на момент приобретения PSA Group, могли быть оснащены деталями GM/Opel, все новые авто будут использовать части от Peugeot и Citroen. Это сделано для снижения расходов и ускорения дальнейшего развития.

Но переход на архитектуру PSA не означает, что машины бренда не будут иметь собственную стилистику, потому дизайнеры сделают все возможное для различия моделей по маркам. В основе обнародованных рендеров лежат Opel Crossland X и Opel Grandland X, которые имеют другую внешность, чем французские кроссоверы.