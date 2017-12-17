Chery представила в Пекине новое кросс-купе Exeed LX

На Пекинском автосалоне прошла премьера концептуального кросс-купе Chery Exeed LX. Прототип является обновленной версией Chery Tiggo Coupe, представленного в 2017 году на мотор-шоу в Шанхае.

Отмечается, что новинка отличается иными бамперами, пересмотренными фарами головного света и другими колесными дисками. Салон нового авто не подвергся изменениям. Кроме того, Chery Exeed LX сохранил открывающие задние двери против хода. Силовые параметры нового прототипа пока засекречены.

Среди функций нового концепта стоит выделить автопилот, который при включении не убирает руль. Интересно, что водителю предлагается использовать рулевое колесо для компьютерных игр. Такое досталось концепту от Chery Tiggo Coupe.

Пойдет ли Chery Exeed LX в серию, пока не сообщается. В КНР машины в кузове кросс-купе становятся более популярными. Такие авто находятся в модельном ряду бренда Venucia, который создан Dongfeng и Nissan. Подобные модели есть у Dongfeng и Geely.