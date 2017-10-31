Седан проекта «Кортеж» превратили в «Ракетоплан»

Речь идет о визуализации, разработанной одним из отечественных дизайнеров. Художник показал собственное видение «заряженного» президентского седана проекта «Кортеж», который до сих пор не показали публике официально.

Надписи на эскизе дизайнера указывают на то, что седан «Кортеж» представлен в рамках проекта «Ракетоплан». Основой для него послужила модель ЕМР-412300, которая в скором времени должна стать автомобилем для первых лиц в России.

В конце августа нынешнего года в Москве пройдет международная автомобильная выставка. Ожидается, что в ее рамках будет представлен седан проекта «Кортеж».

Недавно седан ЕМР-412300 был проверен на краш-тестах. НАМИ устроил машине испытания фронтальным ударом на скорости 64 км/ч с 40- и 100-процентрым перекрытиями. Кроме того, машину подвергли боковому удару о столб, а также удару сзади 1 300-килограммовой тележкой. В целом автомобиль получил хорошие оценки безопасности.

Реализация проекта «Кортеж» началась в 2012 году. Он предусматривает создание автомобилей для первых лиц России. Ожидается, что со временем эти машины будут продаваться частным клиентам. В рамках проекта разрабатываются седан, лимузин, внедорожник и фургон.