МЧС: Хакеры научились взламывать подушки безопасности и медприборы

Организация «Антисхия», осуществляющая мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций и входящая в структуру МЧС, рассказала о новых угрозах для отечественных автомобилистов.

Представители МЧС предупреждают автолюбителей о возможности деактивации хакерами защитных подушек и проникновения киберхулиганами в системы управления авто. Отмечается, что в 2018 году могут происходить кибератаки на системы, подключенные к интернету, и медицинские приборы.

Раньше появилась информация, что «Лаборатория Касперского» начала тестировать специальные продукты для обеспечения кибербезопасности машин. Данное направление для инженеров компании является приоритетным, его развитие в настоящее время является бурным, а его разработки появятся в скором времени.