Авторынок Петербурга в первом квартале вырос на 25%

Продажи легкового и легкого коммерческого транспорта продолжают расти в Санкт-Петербурге, о чем информирует «Auto-Dealer-СПб». В агентстве сообщили, что за январь-март дилеры города реализовали 33 909 автомобилей, что на 25% больше, чем в первом квартале минувшего года.

По словам экспертов, лучшие продажи первого квартала в Санкт-Петербурге зафиксированы в марте, когда жители Северной столицы приобрели 13 944 автомобиля. Спрос на легковушки и LCV в городе вырос на 19% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Специалисты отметили, что предыдущий лучший показатель фиксировался в Питере в декабре, когда горожане приобрели 14 784 машины.

Маркой №1 в Санкт-Петербурге остается Hyundai. На ее успех сильно влияет паркетник Creta, который является самым продаваемым кроссовером в России и входит в ТОП-5 бестселлеров авторынка страны. Если говорить о десяти самых востребованных марок в Питере, то Mitsubishi, находившаяся на последнем месте рейтинга, переместилась на восьмую позицию на фоне роста продаж, составившего более 50%.

Специалисты полагают, что на рост питерского авторынка повлияло увеличение утилизационного сборка. Горожане поспешили приобрести транспорт, пока он не подорожал.

Санкт- Петербург занял 8,6% отечественного рынка легковушек и LCV. Это на 0,2% больше, чем год назад.