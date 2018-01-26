KIA открыла в Омске новый дилерский центр

Российское подразделение KIA Motors Rus совместно с ГК «Евразия Моторс» открыли новый дилерский центр KIA «Евразия Моторс» в Омске. На данный момент в городе находятся только два официальных дилера KIA.

Представители KIA Motors Rus сообщили, что новый дилерский центр KIA «Евразия Моторс» стал первым шагом к укреплению позиций бренда в Омске, а также Сибирском округе России. Здание центра оформлено по стандартам KIA «Красный куб» и представляет собой два уровня, расположилось на площади 3 500 кв. м.

При этом шоу-рум занимает 847 кв. м, а сервисная зона 1 142 кв. м. Она оснащена 16 постами слесарных станков, а также 10 постами ремонта кузова. При этом 220 кв. м принадлежит малярному участку. Склад площадью в 379 кв. м рассчитан на достаточно количество запчастей для обслуживание клиентов. KIA «Евразия Моторс» в Омске рассчитан на 103 парковочных места. Клиенты могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi, двумя зонами отдыха и детским уголком. Дилерский-центр предоставляет все виды услуг компании.

Дилер-центр KIA в Омске стал 12-м на счету ГК «Евразия Моторс». Стоит отметить, что в прошлом году в регионе было продано 1 057 машин KIA, что позволило бренду стать вторым по продажам среди иномарок. При этом KIA принадлежало 13,4% авторынка Омской области.