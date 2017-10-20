В Пекине представили гибридный седан Toyota Corolla

Сегодня, 11:28 \\ Авто/Мото

Японская машиностроительная компания Toyota представила новую версию своего седана Toyota Corolla, получившую под капот гибридную установку. Публичный дебют новинки прошел на автосалоне в Пекине.

Гибридная установка состоит из 1,8-литрового бензинового мотора и полностью электрического двигателя. Общая производительность агрегата составит 136 лошадиных сил, а дальность хода на электротяге достигает 50 км. Новинку обустроили специальным гнездом для подключения зарядного устройства.

Серийная сборка подключаемого гибридного авто Toyota Corolla стартует в Китае в 2019 году, но новинка будет ориентирована исключительно на китайского потребителя. 

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Автор - Дмитрий Павличко
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