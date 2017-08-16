Volkswagen создала чехлы для iPhone 8 из разбитых в ДТП машин

Переписка или разговор по телефону во время вождения могут стать причиной опасного ДТП. Чтобы напомнить пользователям iPhone 8 о возможной опасности, компания Volkswagen создала уникальные чехлы из металла разбитых автомобилей.

С февраля в Швеции приняли закон, который запрещает вождение авто с телефоном в руке, чтобы обезопасить дорожное движение. Однако количество ДТП из-за переписок не сократилось. Подразделение немецкой компании Volkswagen в Швеции разработали корпуса для Apple iPhone 8, которые совместно с NordDDB выплавили из металла автомобилей, поврежденных во время ДТП из-за телефонов.

Уникальные чехлы из авто соберут вручную тиражом в 153 единицы – по одному из авто с каждой трагической аварии, которые произошли в стране за первый месяц после принятия закона. Вырученные за чехлы средства пойдут организации Trafikskadefonden, которая предоставляет помощь пострадавшим во время аварий. Стоимость уникального чехла для Apple iPhone 8 из металла машин, пострадавших в ДТП, составляет 69 долларов, они выставлены на продажу на официальном сайте подразделения Volkswagen в Швеции.