Российский рынок LCV в марте остался на шестой позиции в Европе

Российский рынок легких коммерческих автомобилей в марте показал рост, что отличает этот результат от большинства ведущих европейских стран. Но все же, отечественный рынок LCV остался на шестой позиции среди европейских государств.

По информации, полученной от Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), мартовские продажи LCV в Европе составили 226 880 экземпляров, что 2,5% ниже результатов годичной давности. Первенство среди стран Европы по продажам легкого коммерческого транспорта заняло Соединенное Королевство, где дилеры сбыли 59 754 LCV (-5,6%). Второе место досталось Франции (48 097 единиц, +8,2%). ТОП-3 закрывает Германия, где реализация LCV достигла 25 109 штук (-6,7%).

В ТОП-5 попали Испания (19 141 шт., -2,1%) и Италия (16 500 ед., -4,7%). В контексте европейского авторынка, Россия осталась на шестой позиции. Как сообщают эксперты «АВТОСТАТ», сбыт легкового коммерческого транспорта в РФ в марте равняются 10 728 машин (+7,6%).