В Пекине представлен электрический кроссовер Hongqi E-HS3

На Пекинском автосалоне, открывшим свои двери 25 апреля текущего года, прошел мировой дебют концептуального кроссовера Hongqi E-HS3. На китайском авторынке новинка появится к концу 2018 года.

Буква «E» значит, что данный кроссовер станет электромобилем. Однако на страницах китайских СМИ появилась информация, что серийная версия модели выйдет с бензиновым агрегатом.

Внешнее оформление прототипа Hongqi E-HS23 исполнена в духе концепта U-Concept, впервые продемонстрированном на Шанхайском автосалоне в 2017 году. По непроверенным сведениям, автомобиль разработали с использованием новой архитектуры, о которой пока ничего неизвестно.

Также не имеется и другой информации о новинке. Вероятно дальность хода китайского электрокроссовера составит 390 км, а до первой «сотни» машина разгоняется за 6,0 секунд. Стоит напомнить, что автобренд Hongqi начинал с представительских лимузинов в 1958 году, предназначенные для правящей верхушки КНР. На сегодняшний день марка предлагает седан Hongqi H5 и премиальный лимузин Hongqi L5.