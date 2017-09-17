Skoda переносит часть производства в Германию

Автомобилестроительная компания Skoda накануне сообщила о планах переноса части производства в Германию. Эту информацию сообщил генеральный директор компании Бернгард Майер, сообщая, что часть автомобилей будет собираться в городе Оснабрюке.

Господин Майер отметил, что сейчас на производственном комплексе в Оснабрюке выполняется лакирование машин, но вскоре завод станет полноценным конвейером. Причиной переноса производства является то, что производственные комплексы на родине автомарки полностью себя исчерпали. Генеральный директор также отметил, что планы о переносе производства будут реализованы через 3-4 месяца.

Напомним, в конце прошлого года некоторые средства массовой информации сообщали о том, то Skoda Auto планируют перенести в Германию производство новинки, которая заменит Skoda Superb. В пресс-службе компании на данное заявление никак не отреагировали.