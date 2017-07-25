В Уфе представлен новый автономный троллейбус "Горожанин"

В Уфе был представлен первый низкопольный троллейбус с автономным ходом, получивший название «Горожанин». Новинка местной сборки в скором времени начнет ездить по маршруту №31 «Роддом №4-ЦУМ».

В троллейбусе стоит отметить 28 посадочных мест, но машина может вместить и до 100 пассажиров. Также предусматривается место для инвалидной коляски. Транспортное средство обустроили энергоносителем, обеспечивающим запас хода до 10 км. Следовательно, троллейбус способен объехать место ДТП. Также он сможет заезжать в районы, не имеющие контактной сети.

В списке оснащения троллейбуса «Горожанин» числится видеокамера, мультимедийный центр, кондиционер, кнопка оперативного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» и модуль подключения к Wi-Fi. В машине можно произвести автоматическую оплату проезда, благодаря чему можно обойтись без кондуктора. Сообщается, что такие опции внедряются в троллейбус по желанию покупателя.

Глава городской администрации Уфы Ирек Япалов отмечает, что в троллейбусе нет детали, за которые пассажиры могли бы зацепиться либо поцарапаться. В ближайшее время мэрия начнет рассматривать вопрос расширения парка электрического транспорта.