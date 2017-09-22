Назван ТОП-10 брендов по продажам SUV в РФ в первом квартале 2018 года

В России продолжает расти спрос на кроссоверы и внедорожники, и за январь-март текущего года жители страны приобрели 157,2 тысячи новых SUV. Данный сегмент имеет на авторынке страны долю в 43%. На это обращает внимание агентство «АВТОСТАТ».

Самой сильной маркой на рынке SUV в России остается Hyundai. За первый квартал корейцы продали в стране 21 674 кроссовера. Второе место в РФ занимает французская марка Renault с результатом в 18 232 проданных автомобиля. Также в тройке лидеров оказался бренд Nissan, реализовавший в России 14 911 кроссоверов и внедорожников за январь-март.

Четвертое место занимает марка Toyota с результатом в 13 060 проданных SUV. Замыкает пятерку бренд KIA, реализовавший в России 11 874 кроссовера в первом квартале. Также в десятке оказались Mitsubishi (9 158 ед.), Volkswagen (8 149 ед.), LADA (7 075 ед.), Chevrolet (6 726 ед.) и Ford (5 962 ед.).

Марка Hyundai имеет широкую линейку кроссоверов, приспособленных для России. Поэтому она возглавила рейтинг. Кроме того, бренд располагает паркетником Creta, который представляет собой самый продаваемый SUV в стране, и входит в пятерку самых продаваемых машин на отечественном авторынке.