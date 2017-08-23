Карбоновый электрокар DS X E-Tense удивил мощностью в 1360 л.с.

Французский бренд DS, принадлежащий концерну PSA, представил на автосалоне в Пекине прототип карбонового гиперкара под названием X E-Tense. Новинка поражает мощностью в 1 360 лошадиных сил.

По словам разработчиков, DS X E-Tense призван показать, как будет выглядеть гоночная машина 2035 года. Двухместный гиперкар построили на сверхлёгкой платформе из углеволокна. Автомобиль получил по одному электромотору на каждую ось. Во время стандартной поездки силовая установка генерирует 540 «лошадей», но при активации гоночного режима Circuit производительность увеличивается до 1 360 л. с. или 1 мВт.

Отметим, что концептуальный DS X E-Tense получил торсионную подвеску. Кроме того, автомобиль оснастили системами автономного управления пятого уровня. В кабине разместился голографический дорожный ассистент IRIS.

Напомним, руководство DS ранее сообщило, что ежегодно марка будет выпускать не менее одного гибрида. Самым свежим примером такого авто стал кроссовер DS 7 Crossback, который оснастили 200-сильным бензиновым мотором и двумя электродвигателями на 80 кВт. Суммарная отдача установки составляет 300 л. с., только на электротяге модель может проехать до 59 км.