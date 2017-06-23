Volkswagen анонсировал новый бренд SOL

Машиностроительные гиганты Volkswagen AG и JAC Motors на Пекинском мотор-шоу представили новый бренд SOL. Это слово переводится с испанского языка как «Солнце». Под этой маркой партнеры наладят выпуск электрокаров, которые будут продаваться в КНР.

Первым детищем бренда SOL, которое увидела публика, стал концептуальный E20X. Его разрабатывали инженеры испанской компании SEAT, которая контролируется концерном Volkswagen AG. На базе прототипа построят электрический кроссовер, который уже в этом году отправится на конвейер в Китае.

Основой для концептуальной модели SOL E20X послужило шасси электрокара JAC iEV7S. Шоу-кар также получил от соплатформенника 116-сильный агрегат. Автомобиль способен проехать без подзарядки 300 километров.

Для новинки предусмотрена мультимедийная система с тачскрином на 8 дюймов. Также машина будет оснащаться модулем беспроводной связи Wi-Fi и 4G. Некоторые функции автомобиля будут управляемы голосовыми командами. Кроссовер получит цифровую панель приборов, бесключевой доступ в салон, системы мониторинга «слепых» зон и кругового обзора.