В России на 1000 жителей приходится 293 легковых автомобиля

Агентством «АВТОСТАТ» подведены итоги исследования, в ходе которого выяснялась обеспеченность регионов России легковым транспортом. Установлено, что в РФ на 1000 жителей по состоянию на 1 января текущего года приходится 293 легковых автомобиля. Данный показатель является средним, и он может сильно отличаться в зависимости от региона РФ.

Карелия признана регионом с наибольшим количеством легковых автомобилей. В нем на 1000 граждан приходится 353 машины. Далее в списке идут Псковская и Калужская области (по 351 легковушке). Подмосковье отличилось результатом в 350 автомобилей.

В России 38 регионов обеспечены транспортом выше среднего уровня по стране. К примеру, в Санкт-Петербурге на 1000 жителей приходится 317 легковушек. В Москве этот показатель составляет 297 машин.

Самыми малообеспеченными автомобилями регионами агентство «АВТОСТАТ» назвало Чечню (137), Ингушетию (151), Дагестан (178), Тыва (189) и Карачаево-Черкессия (199).