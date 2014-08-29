В Японии создан робот, трансформирующийся в автомобиль

Речь идет о машине, созданной специалистами компании Asratec. Разработчики признались, что вдохновлялись кинофильмом «Трансформеры».

Компания Asratec предствляет собой подразделение телекоммуникационной корпорации Softbank. Она и еще несколько стартапов разработали робота, который трансформируется в автомобиль. Машину представляет проект J-deite RIDE, и именно он проинформировал о представлении своего детища.

Робот весит 1 600 килограммов и в высоту достигает 3,7 метра. Ногами машина может передвигаться со скоростью 100 метров в час. Роботу нужна минута, чтобы превратиться в двухместное купе, максимальная скорость которого составляет 60 км/ч. Робот оснащен электромоторами, управляемыми как из его кабины, так и с помощью дистанционного пульта управления. Когда машина трансформируется, не требуется покидать ее салон.

Разработчики сообщили, что к 2020 году собираются показать усовершенствованного робота высотой 5 метров. Такие модели будут использоваться на различных автомобильных выставках и в парках развлечений.