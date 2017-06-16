Седан и универсал Mercedes-Benz E-Class пережили рестайлинг

Немецкая компания Mercedes-Benz показала обновлённые седан и универсал E-Class с «посвежевшим» салоном и новым мотором. Кроме того, модель обзавелась новой спортивной модификацией E53, которая сменила E43.

Под капотом «заряженного» Mercedes-AMG E53 устанавливается 6-цилиндровый битурбированный двигатель объёмом 3,0 литра, который способен генерировать 441 лошадиную силу при крутящем моменте в 520 Нм. При этом автомобиль оснащается бортовой электросетью на 48 вольт, которая развивает 22 «лошадки» и 250 Нм крутящего момента. В итоге суммарная мощность модели достигает 463 л. с. и 769 Нм.

Седан и универсал Mercedes-AMG E53 также получили 9-скоростной «автомат» и систему полного привода. Вне зависимости от типа кузова автомобиль ускоряется до первых 100 км/ч с места всего за 4,5 секунды, что на 0,1 секунды быстрее предшественника в лице E43. Предельную скорость принудительно ограничили на 250 км/ч.

В салоне новинки разместился другой руль, на который «переехали» клавиши управления круиз-контролем. Рестайлинговый E-Class также предложат в новых дизельных версиях E200d, E 220d, E300d и E400d, оснащённых моторами с отдачей от 150 до 340 л. с.

В Европе продажи седана и универсала стартуют будущим летом. На домашнем рынке «топовый» Mercedes-AMG E53 в кузове седан можно будет купить за 72 200 евро.