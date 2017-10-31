В сети появились рендерные изображения кроссовера проекта "Кортеж"

Уже несколько месяцев российские СМИ пестрят заголовками об новых автомобилях президентского проекта "Кортеж". Ранее дизайнеры представляли рендеры седана проекта, теперь же пришло время для кроссовера.

Стоит отметить, что кроссовер и седан "Кортеж" построены на одной и той же платформе, а следовательно, у них будет полно схожестей. Например, представитель SUV получит такую же радиаторную решетку с вертикальными пластинами, точно такой же узор светодиодных фар и противотуманок. Хотя, у машины довольно обычный кузов с небольшим передним свесом и длинным капотом. Изображение в профиль ничего особенного не показывает - форма простая с небольшими углублениями.

Задняя часть может похвастаться стильными светодиодными габаритными огнями, которые совмещены между собой хромированной вставкой. Такой же материал использовался при отделке патрубков выхлопной системы.

Точной информации о премьере новинки нет, но по всей вероятности, модель представят на Московской автовыставке, куда привезут седан и минивэн "Кортеж".