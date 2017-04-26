Эксперты объяснили, чем газ лучше бензина

Машины на газу стали неотъемлемой частью автопрома, однако многие автомобилисты до сих пор скептически относятся к данному виду топлива, считая, что машины, использующие его, менее производительны и подвержены рискам. Автомобильные эксперты решили развеять эти мифы и предоставили несколько неоспоримых доказательств, которые указывают на безопасность такого источника энергии.

Одним из основных аргументов ненавистников машин на газу является неприятный запах в салоне. Однако эксперты отмечают, что такое явление может наблюдаться только при разгерметизации одного из баллонов, либо же выходе из строя газобаллонного оборудования. Вторым самым распространенным мифом является то, что такие автомобили больше подвергнуты риску возгорания. Эксперты отмечают, что метан в 1,6 раза легче воздуха, поэтому даже при его утечке, он выветривается гораздо быстрее бензина, практически мгновенно. Кроме того, для возгорания газа необходимо чтобы тот смешался с воздухом в определенной пропорции, риск чего крайне мал.

Самым весомым, по мнению сторонников бензиновых автомобилей, является аргумент, что машины, работающие на газу, менее производительны. Это действительно так, Однако, мощность двигателя, работающего на газу, падает всего лишь на 5-10%. Примечательно, что такое же падение мощности можно заметить на малолитражных машинах при включении кондиционера.