Новое поколение Volkswagen Golf станет гибридом

Автоконцерн Volkswagen постепенно раскрывает информацию о следующем, восьмом поколении модели Golf. Ранее компания сообщила о запуске производства новинки в июне 2019 года, а теперь рассказала о новой гибридной установке.

Впервые в своей истории сверхпопулярный хэтчбек Volkswagen Golf обазведётся гибридной версией, правда, речь идёт о «мягком гибриде». В настоящее время немцы трудятся над совершенно новым экономичным двигателем.

Отмечается, что стартер-генератор будет выполнять не вспомогательные опции, а приводить машину в движение. Он способен работать в качестве электромотора и передавать тягу на колёса при помощи ременного привода. Также новинку оснастят бензиновым мотором 1.5 TSI BlueMotion, литий-ионным аккумулятором на 48 вольт и преобразователем тока.

В Volkswagen намерены настроить систему так, чтобы как можно чаще и незаметнее глушить ДВС. По словам разработчиков, гибридная установка поможет сэкономить порядка 0,3 л горючего на каждые 100 км. Кроме того, благодаря рекуперации энергии при торможении водителю не придётся заряжать батарею.

«Мягкий гибрид» Volkswagen Golf станет промежуточным этапом перед появлением линейки электрокаров Volkswagen I.D. Отметим, что свой первый хэтчбек, работающий только на электротяге, компания также собирается представить в следующем году.