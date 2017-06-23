BMW выпустит "заряженный" 530-сильный M850i xDrive Coupe

Немецкая марка BMW поделилась подробностями о самой дорогой «гражданской» версии купе 8-Series. Новое поколение BMW M850i xDrive будет отличаться модернизированным двигателем V8, отдача которого существенно вырастет.

Под капотом новинки разместится форсированный мотор, мощность которого выросла на 67 «лошадок» и 100 Нм и достигла 530 сил при 750 Нм. Отмечается, что вес двигателя не увеличился. В паре с силовым агрегатом будет работать 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Steptronic с возможностью переключать скорости вручную. Также модель сможет похвастаться фирменной системой полного привода xDrive.

Новый «заряженный» BMW M850i xDrive также получит адаптивную спортивную подвеску, которая сможет бороться с кренами кузова. Основными её особенностями станут электромеханические активные стабилизаторы поперечной устойчивости и электронноуправляемые стойки. Благодаря низкому центру тяжести и более жесткому кузову улучшатся ходовые качества и управляемость автомобиля.

Кроме того, купе BMW M850i xDrive оснастят подруливающей задней подвеской и спортивной выпускной системой. Ожидается, что модель появится в продаже до конца нынешнего года.