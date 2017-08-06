Китайская GAC представила компактвэн Trumpchi GM6

На Пекинском автосалоне компания GAC презентовала новый минивэн суббренда Trumpchi под названием GM6. Автомобиль предназначен исключительно для китайского рынка и появится в продажах уже в текущем году.

В конце прошлого года концерн GAC презентовал премиальный минивэн Trumpchi GM8, который должен конкурировать с Buick GL8. Теперь же компания выпустила еще один MPV, который также составит конкуренцию Buick GL6. Стоит также отметить, что индексы модели обеих компаний идентичны.

GAC вчера, 25 апреля, представила общественности минивэн GM6, внешний вид которого очень схож c GM8. Об интерьере пока ничего неизвестно, так как двери машины были заперты. Нет также информации и о силовых характеристиках минивэна. Известно лишь, что новинка построена на платформе Fiat, которую компания выкупила в 2008 году. На данной платформе построен GM8.

По всей вероятности, в действие автомобиль будет приводиться турбированным бензиновым двигателем, генерирующим 201 лошадиную силу.

Подобный агрегат установлен под капотом у GM8 и работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, передающей крутящий момент исключительно на переднюю ось.