Представлен ТОП-10 самых красивых интерьеров 2018 года

С начала года было представлено множество новинок, поэтому автоэксперты исследовали салоны автомобилей. В результате был составлен ТОП-10 самых красивых интерьеров машин 2018 года.

Возглавил рейтинг салон Chevrolet Equinox благодаря мягким материалом отделки и инновационному дизайну мультимедийной системы и центральной консоли. Второе место досталось Hyundai Kona за приборную панель, комплекс мультимедиа и контрастную отделку. Тройку лидеров замкнул премиальный Infiniti QX50 благодаря впечатляющей консоли и сочетанию оттенков кожи.

Следом идет KIA Stinger c удобным салоном и высоким качеством отделки. В первой пятерке числится Lexus LS с большим экраном системы мультимедиа и ручной отделкой дверей. За ним идет особая версия Lincoln Navigator Black Label с высококачественной отделкой, а также множеством отсеков в салоне. Следом Porsche Panamera с комфортными креслами и качественными материалами.

Далее в рейтинге оказался пикап RAM 1500 с гармоничным оформлением интерьера и большим экраном. За ним Land Rover Velar, который представляет идеальный баланс между технологичностью, спортом и роскошью. А замыкает ТОП-10 Toyota Camry с футуристичным и стильным интерьером.