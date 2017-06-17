Dongfeng привезла в Пекин два новых кроссовера для России

Китайская компания Dongfeng привезла на международное мотор-шоу в Пекине два новых кроссовера, которые в ближайшем будущем отправят на рынок России. Речь идет о моделях DFM AX4 и Dongfeng 580.

Модель DFM AX4 представляет собой кроссовер, ориентированный на молодого клиента. Основой для автомобиля стала современная модульная архитектура DF1. Моторный отсек транспортного средства занимает 1,6-литровый агрегат. Кроме того, для машины предусмотрен 1,4-литровый двигатель. Оба мотора комплектуются РКПП или МКПП.

Уже в базовом исполнении кроссовер DFM AX4 оснащается камерой обзора на корме, боковыми эйрбэгами и шторками безопасности. Кроме того, для стандартной комплектации машины предусмотрены штатный информационно-развлекательный комплекс и электронные ассистенты вождения. Модель Dongfeng 580 является семиместным кроссовером. Он оснащается 1,6- и 1,5-литровыми агрегатами тягой 132 и 150 л.с. соответственно. Моторы комплектуются 6-МКПП или вариатором. На данный момент не озвучиваются сроки появления обоих паркетников в России.

Также в Пекине представлен кроссовер Dongfeng Fengxing T5, однако он, вероятно, не выйдет за пределы китайского рынка. Машина получила 1,6-литровый турбодвигатель тягой 204 л.с., укомплектованный 7-РКПП.