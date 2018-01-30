В Пекине Ford показал тизер обновленного Explorer

В рамках автосалона в Пекине компания Ford представила первый тизер обновленного кроссовера Ford Explorer. Запуск производства новинки назначен на предприятии в Китае уже в следующем году.

Согласно представленному тизеру, новый кроссовер Ford Explorer получит ряд дизайнерских решений от нового поколения Lincoln Aviator, поскольку будет построен на базе модели, представленной еще в марте на автосалоне в Нью-Йорке. При этом отмечается, что в серии Aviator получит тот же дизайн, что и концепт.

Кроссовер Ford Explorer получил платформу Ford Explorer, в результате будет представлено заднеприводное исполнение модели. Ожидается, что внедорожник представят в производительной версии ST с двигателем объемом три литра и отдачей в 400 «лошадей».

Также стоит ожидать у новинки гибридный силовой агрегат, однако его составляющие до сих пор неизвестны.