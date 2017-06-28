На рынок России выходит новый кросс-универсал Subaru Outback

В России начался прием заказов на обновленный кросс-универсал Subaru Outback. В базовом исполнении автомобиль предлагается в стране за 2 399 000 рублей.

Обновленный Subaru Outback продается с прошлого лета, но до России он добрался только сейчас. Отечественному потребителю новинка предлагается в пяти сборках и двух модификациях. Силовую линейку автомобиля представляют 2,5- и 3,6-литровый моторы тягой 175 и 260 л.с. соответственно. Оба агрегата сочетаются с вариатором Lineartronic, передающим крутящий момент на обе оси.

Примечательно, что у обновленного Subaru Outback по сравнению с его актуальной версией, в базовом исполнении не изменился ценник. «Топовая» версия «освеженного» кросс-универсала предлагается в России минимум за 3 299 900 рублей.

Обновленный Subaru Outback дополнил комплекс EyeSight, состоящий из адаптивного круиз-контроля, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Кроме того, автомобиль контролирует «слепые» зоны, и оснащен модернизированной мультимедийной установкой с тачскрином диагональю 6,5 или 8 дюймов.