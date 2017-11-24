Fiat 500 вошел в мартовский ТОП-10 европейских бестселлеров

Итальянский компактный хэтчбек Fiat 500 вошел в мартовский ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в Европе. На одиннадцатом году жизненного цикла машины, по итогам прошлого месяца она показала наилучший результат продаж в своей истории на рынке Старого света.

Fiat 500 является трехдверной машиной с пятиместным салоном. Она время от времени дорабатывается, а потому имеет хорошее оснащение. Моторный отсек автомобиля занимает 1,3-литровый мотор тягой 100 л.с. и 131 Нм крутящего момента. В скором времени дела модели могут улучшиться в Европе, так как итальянцы готовят для региона новую версию хэтчбека, получившую название Collezione.

Абсолютным мартовским бестселлером европейского авторынка стал Volkswagen Golf с результатом в 54 060 проданных экземпляра с «плюсом» в 16%. Второе место в десятке досталось Ford Fiesta, проданному в количестве 39 986 единиц, что на 15% меньше в годовом сравнении. Третьим в списке оказался Renault Clio с результатом в 37 612 автомобилей с «минусом» в 7%.

Четвертым в ТОП-10 стал Nissan Qashqai. Его в марте купили 35 053 европейца, что на 5% меньше в годовом сравнении. Замыкает первую пятерку Volkswagen Polo с результатом в 32 327 машин с «минусом» в 21%. Во второй пятерке рейтинга оказались Peugeot 208 (28923 ед., +2%), Ford Focus (27907 ед., -17%), Opel/Vauxhall Corsa (27250 ед., -29%), Renault Captur (26605 ед., -2%) и Fiat 500 (26473 ед., +2%).