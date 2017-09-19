В Пекине представлен возрожденный седан Honda Inspire

В рамках автосалона в Пекине состоялась официальная презентация концепта возрожденного седан Honda Inspire, который предназначен для Китая. По сути, новинка станет частичным клоном десятого поколения Honda Accord.

Стоит отметить, что изначально Honda Inspire была разработана только для японского рынка и выпускалась с 1989 по 2012 год. Теперь автобренд представил возрожденный седан для Китая, который будет иметь немного отличий от новой Accord.

Причиной возникновения так называемых «клонов» в Китае от Honda является два совместных предприятиях. Таким образом, десятое поколение седана будут выпускать GAC-Honda, а производством возрожденной модели займется Dongfeng Honda.

Возрожденная Honda Inspire получит и ряд особенностей: другие бамперы, форму радиаторной решетки из двух секций, переработанные накладки на порогах, а также видоизмененные задние фонари. Стоит отметить, что на автосалоне представили только концепт седана, поэтому информации о салоне и моторной линейке нет. Однако стоит ожидать те же моторы, что и у Honda Accord.