От «ГАЗ» до «Патриота»: Кто придёт на смену УАЗ-469 на военной службе

На сегодняшний день перед министерством обороны РФ стоит вопрос касательно того, какую технику лучше закупать для военных нужд. В 2011 году было решено отказаться от УАЗ-3151, однако замену для него не выбрали, поэтому внедорожник так и не списали и продолжают использовать до сих пор.

Начиная с 1972 года для армии закупали внедорожник УАЗ-469, позднее его сменил ГАЗ-69, который выпускали на Ульяновском автозаводе с 1956 года. Однако эта модель не лучшим образом проявляла себя на трассах из-за короткой базы. В итоге её решили заменить на модернизированную версию УАЗ-469 с увеличенным дорожным просветом и доработанной подвеской.

В 1985 году машину снова усовершенствовали, при этом она сменила имя на УАЗ-3151. Доработки такого внедорожника велись вплоть до 90-х годов. Ульяновский автозавод в 2005 году начал производить УАЗ-3136 «Патриот», который может стать армейским внедорожником.

Напомним, ещё в 2013 году такие автомобили как УАЗ 3163-015 АП и УАЗ-3163-103 передавали силовым структурам России. Наряду с этим Минобороны всё ещё не определилось, какие машины следует закупать для военных.